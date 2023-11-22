По заявлениям производителя, выход Realme GT5 Pro станет поворотным моментом в фотографии на смартфонах.

Компания Realme официально рассказала, что выпустит свой свежий флагман Realme GT5 Pro до конца ноября. Аппарат не только предложит максимальную производительность, но и станет "поворотным моментом в мобильной фотографии".

Новый Realme в своем роде уникален – эта первая комбинация из Snapdragon 8 Gen 3 и датчика изображения Sony IMX890 на 50 Мп, который будет установлен в телеобъективе. Он позволит делать качественные снимки с 3х оптическим зумом, а также цифровым 120Х зумом, пишет ITHome.

По заявлениям производителя, этот телеобъектив является одновременно "самым дорогим и самым маленьким" в отрасли и поддерживает технологию слияния нескольких пикселей 4-в-1 для основной камеры. Это практически исключает потерю деталей в темных областях.

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Таким образом, в сочетание с передовым телеобъективом, самым актуальным процессором и продвинутыми алгоритмами обработки изображений, Realmе GT5 Pro обещает предоставить пользователям высококачественные фото в различных условиях съемки.

Еще смартфон выйдет с уникальным BOE-дисплеем, специально адаптированным к флагманским требованиям, включающий высокую яркость до 3000 нит. Также упоминаются 6,68-дюймовый экран, до 24 Гбайт ОЗУ и батарея на 5400 мАч с быстрой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Презентация Realmе GT5 Pro ожидается до конца этого месяца. Также скоро должны представить Meizu 21, Redmi K70 и OnePlus 11. А уже в самом начале 2024 года дебютируют Samsung Galaxy S24, которые будут чуть ли не "самыми умными смартфонами в истории".

Ранее специалисты назвали GT Neo 5 от Realme смартфоном с самой быстрой зарядкой в мире. Всего за 80 секунд набираются первые 20%, а полный заряд занимает меньше 11 минут. В то же время новенькие айфоны заняли самые последние места в этом рейтинге.

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