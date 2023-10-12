Кроме того, технология еще дорисовывает детали на объектах.

Разработчик Photoshop, компания Adobe представила технологию Project Res-Up. Это инструмент на базе ИИ, который призван повысить качество видео и GIF-файлов.

Пока это не полноценное приложение или готовая фича в одном из продуктов Adobe, и она даже недоступна для бета-тестирования, но потенциал огромный, пишет The Verge.

В Project Res-Up задействован искусственный интеллект, который анализирует изображение и применяет к нему обработку, увеличивая разрешение, четкость и детальность исходных файлов. Причем, возрастает не только разрешение – ИИ еще дорисовывает детали на объектах.

Видео дня

В качестве примера Adobe восстановил сцену из фильма "Красный дом" 1947 года, увеличив разрешение на 675 процентов (с 480×360 до 1280×960 пикселей). В результате картинка стала гораздо менее размытой. А в примере со слоненком видно, как Adobe Res-Up "прокачал" кожу животного, на ней появились складки.

Помимо видеороликов Res-Up может работать и с гифками. Как шутит The Verge, благодаря этому инструменту появится возможность вдохнуть новую жизнь в старые мемы.

Отметим, что подобные ИИ-инструменты есть и у других компаний – например, обладатели топовых видеокарт NVIDIA и AMD могут в режиме реального времени смотреть видео с улучшенным качеством на YouTube и в других сервисах.

Как сообщал УНИАН, ранее Adobe внедрила в Photoshop нейросеть – теперь для работы с фотошопом не требуются навыки дизайнера. Она позволяет в пару кликов поменять фон, добавить на фото любые объекты, а также "дорисовать" границы кадра.

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