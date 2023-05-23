Сгенерированный ИИ контент не нарушает ничьих авторских прав, говорят в Adobe.

Компания Adobe внедрила в Photoshop функции своего фирменного ИИ-сервиса Firefly, который был представлен ранее в марте. Пока новинка доступна только в бета-версии приложения, а релиз для всех обещают во второй половине года.

Новый инструмент назвали Generative Fill. Он позволяет в пару кликов поменять фон, добавить на фото любые объекты, а также "дорисовать" границы кадра.

Теперь для работы с фотошопом не требуются навыки дизайнера – запросы можно создать c помощью текстовых подсказок. Нейросеть также может давать рекомендации пользователям по обработке изображений и автоматически подбирать перспективу, освещение и стиль.

В Adobe подчеркнули, что ИИ обучался на лицензированных изображениях, поэтому созданный им контент не нарушает ничьи авторские права. То есть пользователи могут спокойно использовать полученные генеративные картинки в своих проектах, не опасаясь проблем с авторским правом.

Adobe добавила ИИ-функции в Photoshop: демонстрация возможностей

Генеративные нейросети: что это и как работает

За последние пару лет генеративные картины прошли путь от причудливых абстракций до качественных изображений, которые побеждают в конкурсе искусств. Так, сегодня для достижения фото реалистичности не обязательно уметь рисовать – достаточно просто правильно сформулировать текстовый запрос или подобрать уже существующие картинки.

Midjourney – на сегодня, пожалуй, наиболее "продвинутая" и самая популярная нейросеть для создания изображений. В конце марта нейросеть обновилась до пятой версии: теперь картинки не отличить от реальных фото. Разработчики повысили детализацию, скорость работы и уровень проработки лиц. Кроме того, ИИ начал лучше "понимать" запросы.

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