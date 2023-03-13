Предполагается, что японский платформодержатель выпустит преемника PlayStation 5 примерно в 2027 году.

Компания Sony активно противодействует сделке по поглощению игровой студии Activision Blizzard корпорацией Microsoft. В рамках расследования регуляторам предоставляются различные документы, в одном из которых, направленном в британский регулятор CMA, упоминается потенциальный срок релиза консоли PlayStation 6.

Журналисты, покопавшиеся в отчетах регулятора, пришли к выводу, что Sony выпустит преемника PlayStation 5 в 2027 году. Якобы, договор между Activision Blizzard и Sony на специальный доступ к Call of Duty подписан до следующего релиза консоли. При этом там же говорилось, что данный доступ закончится в 2027 году, из чего стало ясно, что японцы намерены порадовать геймеров консолью следующего поколения уже через четыре года.

Стоит отметить, что для тех, кто знаком с игровой индустрией, эта дата не является сюрпризом. Исторически сложилось, что Sony выпускает свои консоли примерно через шесть-семь лет после выхода предыдущей. По всей видимости, PlayStation 6 ждет та же участь.

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Раз уж речь зашла о Call of Duty, то стоит напомнить, что Sony не раз говорила, что Call of Duty важна для PlayStation, и сейчас никто не способен создать конкурента франшизе шутеров от Activision Blizzard. Когда CoD перестанет выходить на PS, это будет ударом для платформы.

В сентябре 2022 года антимонопольные органы Великобритании и Европы решили провести углубленное расследование грядущей покупки. Sony поприветствовала это решение и заявила, что поглощение будет иметь "серьезные негативные последствия для геймеров и будущего игровой индустрии".

А меж тем Microsoft готовится к скорой презентации крупного обновления GPT-4, которое должно произвести революцию в работе ChatGPT. Усовершенствованный чат-бот не только ускорит генерацию ответов, но также научится обрабатывать несколько источников данных, таких как текст, аудио или изображения.

Напомним, в конце января Microsoft официально заявила о расширении сотрудничества с OpenAI после слухов о $10 миллиардах инвестиций в эту компанию.

А в начале февраля компания обновила свой поисковик Bing и встроила туда улучшенную версию нейросети ChatGPT – не ту, что находится в общем доступе. Пользователи могут общаться в чате Bing, как ChatGPT, задавая вопросы и получая ответы на естественном языке.

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