Компания пообещала сократить количество предустановленных приложений., но, похоже, реклама останется проблемой.

Ранее появилась информация, что компания Xiaomi собирается добавить в свой интерфейс единый переключатель для деактивации всей системной рекламы. Пользователи китайской продукции восприняли эту новость с энтузиазмом, но сама компания опровергла появление такого нововведения.

Об этом в Xiaomi сообщили на запрос издания Android Authority. Зато пообещали сократить количество предустановленных приложений. Вот официальное заявление производителя по этому поводу:

Мы переоптимизируем нашу бизнес-стратегию в этом отношении, чтобы улучшить пользовательский опыт за счет сокращения предустановленных приложений и страниц ввода контента. Пользователи должны увидеть эти результаты довольно скоро в наших будущих флагманах. Однако наша философия заключается в том, чтобы вносить изменения, которые будут легкодоступны и полезны для всех наших пользователей, поэтому в настоящее время мы не планируем добавлять переключатель, который, по реалистичным оценкам, обнаружит и будет использовать лишь небольшое количество пользователей. Видео дня

Сейчас пользователи гаджетов Xiaomi также могут отключить рекламу, однако для этого необходимо долго лазить в настройках, отключать множество опций, разбросанных по всей системе, и даже удалять системные приложения. Новый функционал должен был позволить сделать все то же самое при помощи одного кнопки.

По крайней мере Xiaomi планирует сократить количество предустановленных приложений на смартфонах, на что пользователи уже давно жалуются. Это должно предоставить юзерам больше гибкости, уничтожив большинство из них за ненадобностью, а не нагружая ими системные ресурсы.

Аналитики отмечают, что реклама в устройствах Xiaomi – в том числе смартфонах – особенность бизнес-модели китайского бренда. Компания выпускает сбалансированные смартфоны по более доступным ценам, чем многие конкуренты, компенсируя часть расходов за счет показа рекламы.

Напомним, Xiaomi накануне обновила список EOS (End of Support), в который попадают девайсы, которые больше не будут получать никаких обновлений. В этот раз компания "похоронила" сразу 11 гаджетов, включая с все еще популярной у пользователей серию Redmi Note 10.

Если ваш смартфон попал в список EOS, специалисты называли лучшие смартфоны Xiaomi под разный бюджет и запросы. В список попали свежие и не очень устройства компании, которые рекомендуются к покупке летом 2024 года.

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