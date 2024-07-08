В настройках системы можно будет отключить всю рекламу при помощи одного ползунка.

Китайский бренд Xiaomi разрешит пользователям своих смартфонов отключать рекламные материалы в системных приложениях устройства при помощи одной кнопки. Об этом сообщает издание SmartPrix.

Новую функцию обнаружили в бета-версии прошивки HyperOS, которая заменила MIUI. В ее настройках появился специальный переключатель "Реклама в системных приложениях", переведя который в неактивное положение, можно будет отключить всю рекламу.

Сейчас пользователи гаджетов Xiaomi также могут отключить рекламу, однако для этого необходимо долго лазить в настройках, отключать множество опций, разбросанных по всей системе, и даже удалять системные приложения. Новый же функционал позволит сделать все то же самое при помощи одного ползунка.

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Информации о том, когда новая функция станет доступной всем, пока нет. Но учитывая, что ее уже добавили в раннюю тестовую сборку HyperOS, это может свидетельствовать о том, что компания проводит или тестирование, или доработку новой функциональности. Скорее всего, она дебютирует осенью вместе с HyperOS 2.0.

В Smart Prix отметили, что реклама в устройствах Xiaomi – в том числе смартфонах – особенность бизнес-модели китайского бренда. Компания выпускает сбалансированные смартфоны по более доступным ценам, чем многие конкуренты, компенсируя часть расходов за счет показа рекламы.

Ранее Xiaomi, вслед за Samsung и Google анонсировал свою летнюю презентацию новых устройств. Она пройдет в пятницу, 19 июля, и на ней должны показать давно ожидаемый гаджет.

А в октябре ожидается презентация серии Xiaomi 15. Смартфоны первыми на рынке получат процессор Snapdragon 8 Gen 4 и защиту IP69, которая обычно встречается в неубиваемых смартфонах. Также компания заметно прокачает камеры своих флагманов.

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