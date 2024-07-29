Redmi Note 10 и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Xiaomi накануне обновила список EOS (End of Support, окончание поддержки), в который попадают девайсы, которые достигли конца своего жизненного цикла. Теперь китайский производитель не будет выпускать обновления сразу для 11 смартфонов.

Xiaomi признала устаревшими пять собственных моделей, пять Redmi и один смартфон Poco. Вот полный перечень:

Xiaomi Mi 10S.

Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10.

Xiaomi Mi 10 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Redmi Note 10 Pro.

Redmi Note 10.

Redmi Note 10 5G.

Redmi Note 10T.

Redmi Note 8 (2021).

Poco M3 Pro 5G.

Добавление смартфона в перечень EOS означает, что он больше не будут получать никаких обновлений – ни MIUI, ни Android, ни безопасности. Это означает, что в системе смартфонов могут быть обнаружены уязвимости, которые не будут исправлены. То есть с этого момента пользоваться ими опасно.

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Всего до конца 2024 года Xiaomi прекратит поддержку более 30 смартфонов. Обычно производитель рекомендует менять такие гаджеты на более актуальные модели.

Напомним, что прошлой осенью Xiaomi объявила о продлении периода поддержки своих смартфонов до 4 лет обновлений ОС и 5 лет обновлений безопасности, но это нововведение не будет распространяться на уже выпущенные смартфоны.

Если ваш смартфон попал в список EOS, специалисты называли лучшие смартфоны Xiaomi под разный бюджет и запросы. В список попали свежие и не очень устройства компании, которые рекомендуются к покупке летом 2024 года.

Также в сети появилась информация, что компания Xiaomi разрешит своим пользователям отключать рекламные материалы в системных приложениях смартфона при помощи одной кнопки. Новую функцию обнаружили в бета-версии прошивки HyperOS.

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