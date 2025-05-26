Презентация Galaxy Z Fold 7 ожидается летом вместе с Galaxy Z Flip 7 и бюджетным Flip FE.

На просторах интернета появились первые "живые" фото Galaxy Z Fold 7 – новой "раскладушки" Samsung, премьера которой ожидается летом этого года. Телефон представят вместе с Galaxy Z Flip7 и бюджетным Flip FE.

Судя по фото, девайс получит основную камеру на 200 мегапикселей. К такому выводу пришли авторы Gizmochina после сравнения фото Galaxy Z Fold 7 с предшественником. Об этом говорят увеличенные размеры самого модуля и более низкое расположение светодиодного датчика

Ожидается, что вместо 50-мегапиксельного сенсора ISOCELL GN3 на 1/1,57 дюйма в новую раскладушку установят 200-мегапиксельный датчик на 1/1,3 дюйма, что согласуется с ранее циркулировавшими слухами.

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Если слухи окажутся правдой, то в этом году Samsung выпустит самый тонкий складной телефон на рынке. Толщина Galaxy Z Fold 7 должна составить всего 8,2 мм в сложенном виде, что на 4 мм тоньше, чем Galaxy Z Fold 6.

В остальном ожидается, что "раскладушка" получит Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 4400 мАч.

В этом году Samsung, по слухам, также выпустит первый складной смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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