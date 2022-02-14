После удаления "разрушительных" обновлений проблемы исчезают.

Новое обновление ОС Windows 11 "убивает" технику. Пользователи жалуются, что их компьютеры перегреваются, а принтеры - ломаются.

О проблемах с новым обновлением от Microsoft сообщает китайская интернет-компания Sina.

Не так давно компания Microsoft выпустила обновление Build 22000.526 (KB5010414) для Windows 11. Пользователи, которые уже установили данное обновление, начали жаловаться на проблемы. Многие заметили несколько ошибок в работе как ПК, так и сопутствующей техники, такой как принтеры.

После обновления ОС компьютеры начинают греться. Пользователи рассказали, что процессоры ПК настолько сильно нагреваются, что имеют "аномально высокую температуру".

Помимо этого, новое обновление "убивает" принтеры. Техника, подключенная к ПК и ноутбукам, которые уже получили новую версию Windows 11, попросту не функционирует.

Все проблемы с нагревом процессоров и поломкой принтеров проходят после удаления обновлений. Пользователи отметили, что техника сразу же начинает корректно работать после "сноса" всех дополнений к Windows 11.

Ранее УНИАН уже сообщал, что обновления для Windows 10 и 11 "убивали" VPN.

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