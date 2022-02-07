По заверению софтмейкера, пользователи переходят на Windows 11 в два раза быстрее, чем на "десятку".

До конца этого месяца операционная система Windows 11 получит сразу ряд новых фишек. Самая ожидаемая из них – доступ к Android-приложениям, которую Microsoft анонсировала ее еще во время анонса новой ОС, но все медлила с выпуском.

Следующим новшеством является переключатель отключения и включения звука на панели задач, По замыслу авторов, она направлена ​​​​на устранение необходимости переключаться между приложениями для видеоконференций.

Помимо панели задач и поддержки приложений для Android, в Windows 11 появятся:

переработанные "Блокнот" и "Медиаплеер";

поддержка стикеров, что станет новым способом персонализировать рабочий стол по своему вкусу;

опция "Sustainability", которая поможет пользователям оптимизировать потребление энергии и предоставит дополнительную информацию об утилизации устройства;

На днях Microsoft объявила об изменениях в программе предварительной оценки Windows Insider. В частности, компания планирует больше экспериментировать с концептуальными функциями, самые интересные из которых попадут в финальные сборки.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как вернуть файлы после удаления из "Корзины". Если поверх стертых данных ничего не записывалось, это дело нескольких минут.

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