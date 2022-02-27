Можно сфотографировать точки, и они попадут в единую базу на Google Maps "Народный мститель".

Киберполиция создала специальный бот для сообщений о выявленных метках оккупантов.

Об этом сообщил Telegram-канал МВД Украины.

"Можно сфотографировать точки, и они попадут в единую базу на Google Maps "Народный мститель" (@ukraine_avanger_bot). Фото необходимо делать через бот и добавлять геометку", - указано в сообщении.

Также боту граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей.

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