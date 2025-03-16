Теперь производитель будет использовать Linux.

Huawei вскоре может полностью отказаться от Windows на своих ноутбуках, так как срок действия её лицензии от Microsoft подходит к концу. Если китайский техногигант не продлит контракт, ему придётся использовать либо Linux, либо собственную операционную систему HarmonyOS.

Как сообщил исполнительный директор Huawei Ю Чэндун, так как компания остаётся в санкционном списке США, Microsoft может не получить разрешение на дальнейшее сотрудничество. Это означает, что уже выпущенные устройства могут стать последними ноутбуками Huawei на Windows.

Тем временем компания активно развивает свою альтернативу. В апреле ожидается анонс нового "ИИ-ПК", который будет работать на процессоре Kunpeng и HarmonyOS для ПК. Также планируется выпуск MateBook D16 на Linux.

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В Китае эти изменения вряд ли сильно скажутся на продажах, но отсутствие Windows может значительно усложнить выход на западные рынки. По данным StatCounter, на февраль 2025 года Windows установлена на 70,65% компьютеров, тогда как доля Linux составляет всего 3,8%.

Ранее Huawei отказалась от Android, начав развивать собственную HarmonyOS. Главным недостатком оказалось отсуствие поддержки сервисов Google и всех Android-приложений, но компания старается оперативно разработать альтернативы.

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