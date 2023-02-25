Точно даты анонса устройства пока нет, но предполагается, что он увидит свет в марте-апреле.

Компания Sony уже совсем скоро представит свой новый камерофон Xperia 10 V. В интернете выложили качественные рендеры устройства, которое придет на смену прошлогоднему Xperia 10 IV.

Как и предполагалось, дизайн смартфона не претерпит больших изменений. Японский производитель не спешит вливаться в тренд и настаивает на сохранении рамок сверху и снизу вместо использования каплевидного выреза или отверстия под фронтальную камеру.

Самое заметное изменение заключается в увеличении диагонали дисплея с 6" до 6,1". Кроме того, следующее поколение обзаведется вторым динамиком для стереоэффекта – он разместится в нижней рамке под дисплеем.

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Слухи приписывают Xperia 10 V следующие особенности:

OLED-дисплей, full-HD+, 120 Гц,

Snapdragon 6 Gen 1,

6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти (в базовой версии),

батареей на 5150 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт,

NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay.

Точно даты анонса Xperia 10 V пока нет, но ожидается, что смартфон увидит свет в марте-апреле. Вместе с ним покажут флагманский Xperia 1 V, о котором известно гораздо больше.

Почему стоит посмотреть на смартфоны Sony в 2023 году

По мнению многих обзорщинов, смартфоны японского производителя обладают одними из лучших камер среди Android-устройств. Во многом потому, что даже среднебюджетные аппараты имеют ряд функций от современных флагманов.

Так например, актуальный Xperia 10 IV имеет тройную заднюю камеру, включая 12-Мп основной датчик и пару 8-Мп дополнительных датчиков. Есть поддержка автофокуса по глазам, записи видео 4К HDR и сло-мо 720p в 120 fps. Он также оснащен 8-мегапиксельной селфи-камерой на передней панели.

Фотовозможности Xperia 10 V пока не раскрываются, но в новом телефоне наверняка можно ожидать обновленный основной датчик и телеобъектив.

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