Внешне новый смартфон мало чем отличается от предшественника, но начинка обновится.

В интернет выложили изображения и характеристики Xperia 1 V, выпуск которого ожидается этим летом. Новый флагман Sony дизайном будет похож на Xperia 1 IV, но начинка обновится.

Ожидается, что он станет первой моделью производителя на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, сообщает портал Notebookcheck.

Что касается дизайна, то здесь отличий от "квадратного" Xperia 1 IV по минимум, разве что выступ камеры в новой модели включает в себя все датчики и сенсоры, в том числе вспышку. Никуда не делись и плоские грани.

Видео дня

Характеристики Sony Xperia 1 V:

Габариты: 161,0×69,3×8,5 мм;

Экран: 6,5";

Камеры: 12+48+12, "фронталка" – 12 Мп;

Аккумулятор: 5000 мАч;

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2;

Память: 16 ГБ ОЗУ.

В смартфоне есть разъем 3,5 мм для подключения наушников, кнопка спуска затвора и кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Там же расположена качелька регулировки громкости. В нижней грани виднеется порт USB-C, рядом с лотком для SIM-карты.

Ожидается, что Xperia 1 V будет официально представлен до конца этого месяца, а продажи стартуют летом. О ценах пока информации нет.

Флагманы Sony – это всегда про качественнее камеры

Напомним, что актуальный Sony Xperia 1 IV вышел в сентябре прошлого года. Это первый в мире смартфон с настоящим непрерывным оптическим зумом от 85 мм до 125 мм.

Из прочих особенностей: экран 4K OLED, Snapdragon 8 Gen 1 и богатые возможности для съемки фото и видео, включая запись 4K HDR-видео с частотой 120 fps. В Украине цена на него стартует от 35 000 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: