В интернет выложили изображения и характеристики Xperia 1 V, выпуск которого ожидается этим летом. Новый флагман Sony дизайном будет похож на Xperia 1 IV, но начинка обновится.
Ожидается, что он станет первой моделью производителя на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, сообщает портал Notebookcheck.
Что касается дизайна, то здесь отличий от "квадратного" Xperia 1 IV по минимум, разве что выступ камеры в новой модели включает в себя все датчики и сенсоры, в том числе вспышку. Никуда не делись и плоские грани.
Характеристики Sony Xperia 1 V:
- Габариты: 161,0×69,3×8,5 мм;
- Экран: 6,5";
- Камеры: 12+48+12, "фронталка" – 12 Мп;
- Аккумулятор: 5000 мАч;
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 2;
- Память: 16 ГБ ОЗУ.
В смартфоне есть разъем 3,5 мм для подключения наушников, кнопка спуска затвора и кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Там же расположена качелька регулировки громкости. В нижней грани виднеется порт USB-C, рядом с лотком для SIM-карты.
Ожидается, что Xperia 1 V будет официально представлен до конца этого месяца, а продажи стартуют летом. О ценах пока информации нет.
Флагманы Sony – это всегда про качественнее камеры
Напомним, что актуальный Sony Xperia 1 IV вышел в сентябре прошлого года. Это первый в мире смартфон с настоящим непрерывным оптическим зумом от 85 мм до 125 мм.
Из прочих особенностей: экран 4K OLED, Snapdragon 8 Gen 1 и богатые возможности для съемки фото и видео, включая запись 4K HDR-видео с частотой 120 fps. В Украине цена на него стартует от 35 000 грн.