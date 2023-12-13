В частности, американская корпорация Microsoft является экспертом в расследовании первоисточника проблемы.

Американские технологические компании Microsoft, Cisco и шведская Ericsson помогают украинской телекоммуникационной компании "Киевстар" возобновить работу после масштабной кибератаки.

"Очень много мы сотрудничаем с Microsoft, Cisco, Ericsson. На самом деле это глобальная команда, которая вовлечена в решение этого кейса", – сообщил СЕО компании Александр Комаров в интервью Forbes.

По его словам, компания Ericsson вовлечена в восстановление инфраструктуры. Microsoft является экспертом в расследовании, чтобы понять первоисточник проблемы.

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"Cisco – это наш поставщик всех систем киберзащиты. Чтобы поднять этот периметр и защитить, нам помогает Сиѕсо как наш крупнейший провайдер услуг", – добавил Комаров.

Сбой в работе "Киевстар": что известно

12 декабря утром абоненты компании сообщили о проблемах со связью: они не могли звонить и пользоваться интернетом, тем временем сайт оператора не работал.

В "Киевстар" пояснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке, основной целью которой было разрушение инфраструктуры, что хакерам частично удалось достичь.

Позже в мonobank также заявили о массированной DDoS-атаке, а также Lifecell и Vodafone заявили о большом количестве обращений на фоне инцидента.

Вчера Служба безопасности Украины уже открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Одна из версий, которую исследуют следователи СБУ – за хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

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