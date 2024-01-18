О всех ли новых фишках идет речь или только о части, пока не совсем понятно.

Вчера состоялась долгожданная презентация новой флагманской серии Samsung Galaxy S24, главными фишками которых стали функции искусственного интеллекта Galaxy AI. Но, как стало известно, воспользоваться фишками смогут и владельцы устройств прошлого поколения.

Samsung подтвердила изданию Android Authority, что в течение первой половины 2024 года One UI 6.1 с функциями Galaxy AI получат Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, а также все планшеты линейки Galaxy Tab S9.

А до конца года к ним присоединятся и другие устройства Samsung из числа ранее выпущенных. Какие именно функции будут доступны на смартфонах и планшетах прошлого поколения, в компании не сообщили. Как известно, в S24 используются самые актуальные на данный момент процессоры: Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen, а функционал Galaxy AI сильно зависит от процессора.

Самые интересные функции Galaxy AI:

Голосовой переводчик, который активируется во время телефонных звонков и переводит речь в реальном времени.

Ассистент в мессенджере: напишет вместо вас текст и сократит письма.

ИИ-диктофон переведет запись в текст и сразу же сделает краткий пересказ содержимого. Пригодится студентам и журналистам.

Выделение объектов в любом приложении и умный поиск по ним в интернете.

Режим для одновременной работы с несколькими дорожками во встроенном видеоредакторе.

Также все три смартфона Galaxy S24 имеют Android 14 и семь лет поддержки обновлениями, то есть они будут обновляться вплоть до 2031 года. Такую же политику ведет Google в отношении смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Старт продаж всех новинок намечен на 31 января. Цены остались на прежнем уровне: Galaxy S24 оценили в 900 евро, Galaxy S24+ – 1149 евро, Galaxy S24 Ultra – 1449 евро.

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