Игровой флагман Red Magic 9 Pro предложит не только самое мощное железо, но и абсолютно плоский корпус без выступающей камеры.

Бренд Nubia анонсировал линейку смартфонов Red Magic 9. Они обычно оснащены кучей геймерских фич и самым передовым железом, но первые тизеры посвящены совсем другому – внешнему виду.

Новинка будет отличаться полностью плоским корпусом без выпирающего блока камеры и полупрозрачной спинкой. "Фронталка" же, как и у предшественника, будет спрятана под экраном.

Еще одной особенностью Red Magic 9 будет то, что объективы камеры интегрированы в заднее защитное стекло. Благодаря этому смартфон не будет скользить по поверхности стола, а заодно снизится риск повреждения в случае падения или царапин. Известно, что толщина корпуса смартфона составляет 8,9 мм.

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На рендерах плоский флагман выглядит эффектно. Хотя и на "живых" фото, которые попали в сеть, тоже.

Еще смартфон предложит самую топовую производительность за счет чипсета Snapdragon 8 Gen 3, а также достойную автономность от батареи на 6000 мАч. Вдобавок к флагманскому процессору девайс получит 16+512 ГБ памяти и Android 14 с фирменной оболочкой поверх.

Официальная премьера линейки Red Magic 9 состоится в конце ноября. Также до конца этого месяца как минимум должны представить Meizu 21, Redmi K70 и OnePlus 11.

А уже в начале 2024 года дебютируют Samsung Galaxy S24, которые будут чуть ли не "самыми умными смартфонами в истории". Также производитель реализует в новой линейке все самые последние тренды и функции: мы уже слышали о титановой рамке, суперузкой рамке и рекордных 2 Гбайтах памяти.

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