В отличие от новых айфонов, титановую рамку получат все модели главной флагманской серии Samsung.

С приближением презентации Galaxy S24, слухи и утечки о главных флагманах Samsung продолжают расти. Согласно свежей информации, Samsung обойдет конкурентов Apple по использованию титана в своих смартфонах и оснастит все три модели – Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra – титановыми рамками.

Об этом сообщает портал WCCFtech со ссылкой на одного из главных инсайдеров по части Samsung. Согласно инсайду, южнокорейский производитель сам будет производить рамку для Galaxy S24 на заводе во Вьетнаме, а рамки для S24+ и S24 Ultra будет заказывать у сторонних компаний.

Как известно, в этом году Apple выпустила iPhone 15 Pro и 15 Pro Max с новыми титановыми рамками, вызвавшими большой интерес аудитории и обозревателей. В то же время младшие модели сохранили алюминиевые рамки. Отмечается, что титан – это идеальный баланс между весом, плотностью и устойчивостью.

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Но у титана есть свои недостатки. К примеру, он очень легко царапается и оставляет следы использования. Впрочем, его истинное предназначение – защищать внутренние компоненты и с этим новый материал справляется очень хорошо.

Что еще известно о Galaxy S24

По слухам, базовый S24 получит дизайнерскую фишку последних iPhone – плоские грани. Из характеристик: дисплей Dynamic AMOLED с кадровой частотой 120 Гц и яркостью 2500 нит, процессор Snapdragon 8 Gen 3 (Exynos 2400 в Европе), аккумулятор емкостью 4000 мАч и OneUI 6 на базе Android 14.

Самый топовый Samsung Galaxy S24 Ultra будет выделяться "одной из самых узких рамок среди всех смартфонов". А в плане ключевых характеристик пользователей ждет куда больше нововведений, чем при переходе с S22 Ultra на S23 Ultra.

Презентация всей линейки Samsung Galaxy S24 состоятся в середине января 2024 года. Также известно о планах производителя уже в следующем году выпустить сенсор камеры с рекордным разрешением 440 Мп.

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