Устройства поступят в продажу уже на этой неделе. Цены стартуют от $575.

Бренд Nubia представил серию игровых флагманов Red Magic 8 Pro. Всего показали два устройства – Red Magic 8 Pro и более дорогую 8 Pro+.

Обе новинки получили самое передовое на сегодняшний день железо: Snapdragon 8 Gen 2 работает в паре с быстрой оперативной памятью LPDD5X и накопителем UFS 4.0. Также есть независимый игровой чип Red Core 2, который отвечает за геймерские функции, вроде правильной работы триггеров, вибрации и подсветки.

Также оба аппарата получили OLED-экран 6.8" с частотой 120 Гц и яркостью 1300 нит, стереодинамики, двойной вибромотор и сенсорные кнопки на корпусе для управления в играх. Набор камер одинаковый: 50+8+2 Мп с шириком и макро.

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Смартфоны отличаются емкостью аккумулятора: если в Red Magic 8 Pro установлена батарея на 6000 мАч с зарядкой 80 Вт, то в модели Pro+ уже 5000 мАч и зарядка 165 Вт. Производитель утверждает, что от 0% до 100% смартфон заряжается всего за 14 минут.

Устройства поступят в продажу 28 декабря в двух вариантах: с черной и полупрозрачной крышкой. В Китае стоимость Red Magic 8 Pro начинается от 3999 юаней (~21 200 грн), а за Red Magic 8 Pro+ просят от 5199 юаней (~27 000 грн).

А меж тем компания Xiaomi на этот вторник, 27 декабря, запланировала еще одну грандиозную презентацию. Среди новинок будут новые смартфоны бренда Redmi, смарт-часы, наушники и еще несколько устройств.

К слову, если в поисках нового смартфона, но не следите активно за рынком, рекомендуем список лучших устройств 2022 года в разных категориях по соотношению "цена-качество". Традиционно, лучшее соотношение цены и качества демонстрирует китайский техногигант Xiaomi и ее суббренд Redmi.

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