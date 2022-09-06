Ожидается, что топовая модель часов Apple Watch Pro станет одним из самых интересных продуктов Apple в этом году.

На завтрашней презентации Apple покажет сразу три версии Apple Watch: Series 8, SE второго поколения и Pro-версию. Последняя будет отличаться от классических моделей повышенной прочностью, увеличенным аккумулятором и новым дизайном.

Об этом говорится в материале издания 9to5mac.

Сообщается, что для топовой модели часов Apple Watch Pro, которые предназначены для любителей экстремальных видов спорта, производитель разработает широкую линейку специальных ремешков и циферблатов с фитнес-метриками.

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Из функциональных отличий Watch Pro от других моделей журналисты также отмечают дополнительную кнопку на левой грани часов. Скорее всего, по умолчанию на эту кнопку не будут зарегистрированы какие-либо функции – пользователям придется их назначить самостоятельно.

Еще появилось "ушко" рядом с коронкой часов:

Сами часы получат увеличенный плоский дисплей – 47 мм. Для сравнения, "обычные" Apple Watch Series 7 предлагаются в версиях на 41 и 45 мм. Больший размер корпуса приведет к увеличению дисплея – источник упоминает 1,99-дюйма.

Ожидается, что новинка будет стоить в районе $1000. Таким образом, Apple Watch Pro будут конкурировать с дорогими моделями Garmin – компании, лидирующей в категории "умные часы дороже $500".

Ранее журналисты Bloomberg узнали о планах Apple запустить сервис аренды iPhone и других устройств. Его должны представить на ближайшей презентации, а запуск состоится до конца года.

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