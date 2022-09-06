Его должны представить на ближайшей презентации, а запуск состоится до конца года.

Компания Apple готовит сервис подписки на iPhone, iPad и другие свои устройства. Его должны представить на ближайшей презентации, а запуск состоится до конца года.

По информации журналистов Bloomberg, аренда будет привязана к подписке Apple One, то есть пользователи получают не только новый смартфон, но еще и доступ к Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и другим сервисам компании.

Также сообщается, что в отличие от обычной рассрочки, когда стоимость устройства делится на 12 или 24 месяца, стоимость аренды будет устанавливаться независимо от его цены. Другими словами, услуга позволит пользователям каждый год получать новый айфон, сдавая старый обратно в Apple.

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Введение подписки на смартфоны станет серьезным изменением стратегии для компании, которая обычно продает устройства сразу по полной стоимости. Возможно, это связанно с тем, что стартовый ценник на новенькие айфоны вырастет на $100 впервые за последние 5 лет. Таким образом, самый дорогой флагман серии с памятью на 1 ТБ должен будет стоить $1699.

Презентация Apple 2022 - где и когда смотреть

Мероприятие пройдет уже завтра, в 20:00 по Киеву. Кроме очевидных айфонов, также ожидается анонс новой линейки умных часов и второе поколение AirPods Pro.

УНИАН будет вести текстовую трансляцию презентации и сообщит о всех новинках на сайте.

Остальные новинки – планшеты, "маки" и "макбуки" – уже дело октябрьского ивента. Также на одном из ивентом (вряд ли сентябрьском) покажут многострадальную гарнитуру AR+VR от Apple.

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