Она будет попроще и дешевле, чем модель RTX 4070 Ti.

После выпуска дорогих и мощных GeForce RTX 4080 и 4090 пришло время для бюджетных моделей 40-й серии. В начале года Nvidia выпустила RTX 4070 Ti, а в ближайшее время состоится релиз RTX 4070, которая отберет у старшей версии звание самой доступной видеокарты семейства Ada Lovelace.

Информацией поделился известный техно-инсайдер под ником hongxing2020. По его данным, новинка выйдет уже 13 апреля.

Ожидается, что GeForce RTX 4070 будет построена на том же графическом процессоре, что и 4070 Ti, то есть AD104, но с меньшим количеством ядер. Карточка получит 5888 ядер CUDA и 12 Гигабайт видеопамяти GDDR6 со 192-битным интерфейсом и пропускной способностью 504 ГБ/с.

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Что касается TDP, то у новинки он должен быть существенно ниже, чем у 4070 Ti: 200 Вт против 285 Вт.

Рекомендуемая розничная цена GeForce RTX 4070 Ti составляет $799. За сколько будут продавать младшую версию, неизвестно, но можно с уверенностью утверждать, что она окажется на пару сотен дешевле.

В обозримом будущем Nvidia также должна анонсировать еще более простые RTX 4060 Ti и RTX 4060.

Какую видеокарту выбрать в 2023 для игр: рейтинг

Ранее издание Tom's Hardware составило список лучших игровых видеокарт на сегодня. Ожидаемо, на первом месте расположилась флагманская GeForce RTX 4090 – альтернатив ей на рынке просто нет. Если говорить о прошлом поколении видеоадаптеров NVIDIA, то в нем лучшей моделью признали RTX 3080.

Что касается лучшей видеокарты AMD, то на сегодня таковой является Radeon RX 6800 XT. Модель Radeon RX 6700 XT же назвали одной из лучших с точки зрения "цена-качество".

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