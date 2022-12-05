Правда всего на 5%, что не особо существенно при их стартовых ценах.

NVIDIA снизила стоимость видеокарт GeForce RTX 4090 и RTX 4080 в своем официальном европейском магазине. Правда, только в Европе и очень незначительно.

GeForce RTX 4090 – 1859 евро (~72 000 грн) вместо 1949 евро (~75 000 грн);

GeForce RTX 4080 – 1399 евро (~52 000 грн) вместо 1469 евро (~57 000 грн).

СМИ пишут, что компания пошла на такой шаг из-за повышения стоимости евро по отношению к доллару США, а также на фоне запуска с 13 декабря видеокарт Radeon RX нового поколения, которые куда дешевле, чем у конкурентов.

Radeon RX 7900 XT – 899 евро (~35 000 грн);

Radeon RX 7900 XTX – 999 евро (~38 000 грн).

Для других регионов рекомендованная цена на GeForce RTX 4090 и RTX 4080 пока остается без изменений. Эксперты отрасли считают, что корректировка прайсов затронет весь мир, по крайней мере, на RTX 4080, запасов которой у ритейлеров полно. В отличие от 4090, которую несмотря на ее ценник активно сметают с полок магазинов.

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GeForce RTX 4090 – самая мощная видеокарта в мире на сегодня

Напомним, в середине октября стартовали продажи GeForce RTX 4090 – старшей модели в линейке 40-й серии и самой мощной видеокарты в мире на сегодня. Месяцем позже вышла RTX 4080.

RTX 4090 стала первой видеокартой, которая способна обеспечить плавную работу при разрешении 4K в Cyberpunk 2077, недостижимую ранее. Адаптер обеспечивает частоту почти 140 кадров в секунду на "высоких" настройках графики и включенной трассировкой лучей.

К слову, в некоторых странах дешевле собрать игровой ПК с RTX 3090 Ti, чем купить одну GeForce RTX 4090.

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