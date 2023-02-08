Хотя сам чат-бот говорит, что не заменит человека – по крайней мере, на данном уровне развития.

Сотрудники Google "скормили" ChatGPT вопросы для собеседования по кодированию и, основываясь на ответах нейросети, определили, что она будет нанята на должность младшего инженера-программиста. Такой специалист в их американском офисе получает $180 тыс. в год.

Как пишет CNBC, эксперимент был проведен в рамках недавнего тестирования Google нескольких чат-ботов на базе искусственного интеллекта с целью возможной интеграции в сайт поисковой системы. Способность ChatGPT давать осмысленные ответы "на лету" может сэкономить пользователям время, которое они обычно тратят на просмотр ссылок в Google в поисках той же информации.

Отмечается, что процесс собеседования инженера-программиста Google опирается в основном на технические вопросы, которые и прошел ChatGPT. В интервью есть несколько поведенческих примеров ("Расскажите мне о времени…"), Facebook, Amazon и другие техкомпании в основном полагаются именно на такие вопросы, особенно в отношении руководящих должностей, что может стать препятствием для "найма" ChatGPT.

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При этом сам чат-бот отмечает, что на данном уровне развития он не может полноценно заменить человека. Однако нейросеть прекрасно справляется с написанием простого кода на нескольких языках, а также находит и исправляет все ошибки в готовом коде. И в будущем на замену "джунам" действительно могут прийти "операторы чатов".

Подробней о ChatGPT

ChatGPT от OpenAI покорил Интернет в конце прошлого года. Этот чат-бот, способный легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста "обскакал" даже TikTok. ChatGPT работает на основе генеративного ИИ, создающего новый контент после обучения на огромных объемах данных.

Не так давно Microsoft начала экспериментировать с интеграцией технологии в Word и поисковик Bing, а также подтвердила слухи о "многомиллиардных инвестициях" в проект.

В то же время в Google всерьез озабочены возможностями ChatGPT и готовят до 20 новых ИИ-продуктов, которые представят до конца года.

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