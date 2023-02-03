Нейросеть ChatGPT набрала 100 млн активных пользователей всего за два месяца с момента запуска.

ChatGPT, нашумевший чат-бот, стал самым быстрорастущим сервис-приложением в истории – его ежемесячная аудитория достигла 100 млн всего за два месяца. И это при том, что он пока не работает во всех странах и нативно поддерживает только английский язык.

Для сравнения, TikTok достиг таких показателей лишь через девять месяцев, а у Instagram на это ушло 2,5 года, пишет Engadget.

В отчете говорится, что в среднем у ChatGPT в январе было около 13 млн уникальных пользователей ежедневно, что более чем вдвое превышает показатели декабря.

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ChatGPT от OpenAI покорил Интернет в конце прошлого года.

Это бесплатный чат-бот, который способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.

ChatGPT работает на основе генеративного ИИ, создающего новый контент после обучения на огромных объемах данных.

В начале февраля OpenAI объявила, что у ChatGPT появится платная версия за 20 долларов в месяц – сервис будет называться ChatGPT Plus. Подписчики получат уменьшенное время отклика, приоритетный доступ даже в часы пик, доступ к новым функциям и улучшениям чат-бота.

А не так давно Microsoft начала экспериментировать с интеграцией технологии в Word и поисковик Bing, а также подтвердила слухи о "многомиллиардных инвестициях" в проект.

В то же время в Google всерьез озабочены возможностями ChatGPT и готовят до 20 новых ИИ-продуктов, которые представят до конца года.

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