Как утверждают авторы, повествование сериала может самостоятельно развиваться в зависимости от реакции аудитории.

На популярной стриминговой площадке Twitch с декабря прошлого года транслируется бесконечный сериал Nothing, Forever, который в режиме реального времени создается нейросетями.

Реплики для героев пишет ChatGPT, а картинка генерируется в DALL-E, Stable Diffusion и Azure Cognitive, после чего превращается в видеоряд на движке Unity. Шоу основано на американском ситкоме "Сайнфелд" и выглядит в стиле компьютерных квестов 90-х.

В описании к сериалу сказано, что "это шоу ни о чем, которое длится вечно". Сериал всегда включен и работает 24/7, а новый контент генерируется каждую минуту. При этом, как утверждают авторы, повествование сериала может самостоятельно развиваться в зависимости от реакции аудитории.

Зрители отмечают, что нейросеть умеет хорошо иронизировать и шутить, но зачастую сюжетное наполнение хромает, а персонажи порой зависают на месте или действуют нелогично. Но временами все же проскакивают удачные шутки, ради которых большинство пользователей смотрят этот сериал.

Посмотреть Nothing, Forever можно тут. В будущем авторы планируют создать еще больше подобных "бесконечных шоу", которые смогут конкурировать с сериалами Netflix.

Подробней о ChatGPT

ChatGPT от OpenAI покорил Интернет в конце прошлого года. Этот чат-бот, способный легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде. ChatGPT работает на основе генеративного ИИ, создающего новый контент после обучения на огромных объемах данных.

Ранее СМИ писали, что Google озабочена возможностями ChatGPT и готовит до 20 новых ИИ-продуктов, которые выйдут до конца года.

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