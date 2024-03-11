Бизнесмен назвал Telegram одним из самых популярных в мире приложений среди социальных сетей.

Приложение для обмена сообщениями Telegram, получившее от Украины список потенциально проблемных каналов, имеет 900 миллионов пользователей и приближается к прибыльности. Также рассматривается возможность выхода компании на IPO (первая публичная продажа акций). Об этом Financial Times заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем первом публичном интервью с 2017 года.

По его словам, базирующийся в Дубае Telegram, стал одним из самых популярных в мире приложений среди социальных сетей, получив "сотни миллионов долларов" доходов после внедрения рекламы и премиум-подписки два года назад.

"Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если не в этом году", – отметил бизнесмен.

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Он добавил, что компания "получила оценки более 30 миллиардов долларов" от потенциальных инвесторов, включая "глобальные технологические фонды на поздних стадиях", но он исключил продажу платформы, пока она изучает возможность будущего первичного публичного размещения акций.

"Основная причина, почему мы начали монетизацию, заключается в том, что мы хотели оставаться независимыми. Вообще говоря, мы видим ценность [IPO] как средства демократизации доступа к стоимости Telegram", – сказал основатель платформы.

Он подчеркнул, что во время IPO Telegram рассмотрит возможность продажи части акций лояльным пользователям. Дуров также заявил, что получал интерес к проведению меньшей эмиссии акций.

"Это остается возможностью, если мы захотим привлечь средства, например, для финансирования наших амбиций, связанных с искусственным интеллектом", – сказал он, добавив, что компания изучает возможность внедрения чат-бота на базе искусственного интеллекта.

По словам журналистов, Telegram за последние несколько лет стремительно вырос в популярности. Однако исследователи предупреждают, что слабо модерируемая платформа остается рассадником преступной деятельности и дезинформации.

Дуров основал Telegram в 2013 году вместе со своим братом. Бизнесмен заявлял, что он сбежал из России через год после того, как отказался поделиться данными некоторых украинских пользователей "ВКонтакте" с российской службой безопасности. Дуров заявил, что под давлением продал свою долю в VK дружественным Кремлю олигархам за $300 млн.

Два человека, близких к этому вопросу, сказали, что Telegram, вероятно, будет стремиться к листингу в США, как только компания выйдет на прибыльность и рыночные условия станут благоприятными. Telegram уже привлек около $2 млрд долгового финансирования за счет размещения облигаций на сумму $1 млрд в 2021 году, а также последующих выпусков на сумму $750 млн в том же году и $270 млн – в 2023 году.

Telegram в Украине

Ранее УНИАН писал, что Комитет по вопросам свободы слова Верховной Рады провел круглый стол, участники которого обсуждали в том числе тему угрозы национальной безопасности от мессенджера Telegram.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин также заявлял, что администрация социальной сети Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, которые распространяют российскую пропаганду.

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