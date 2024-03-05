В компании говорят, что уже изучают его.

Украинские власти передали компании Telegram список каналов, которые они считают "потенциально проблемными". Об этом рассказал представитель платформы Реми Вонг.

"Сейчас мы изучаем его и будем принимать меры против любого контента, который нарушает условия предоставления услуг Telegram", - сказал он в комментарии NV.

Вонг не рассказал, какие именно каналы вошли в этот перечень, однако заверил, что их мессенджер является безопасным для всех пользователей.

Видео дня

"Telegram был специально создан для защиты пользователей от российской слежки. Наши приложения имеют открытый исходный код, а протокол шифрования полностью задокументирован, поэтому любой исследователь может самостоятельно проверить его целостность и реализацию", - добавил он.

Могут ли заблокировать Telegram в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце февраля Комитет по вопросам свободы слова Верховной Рады провел круглый стол, в ходе которого обсуждалась потенциальная угроза нацбезопасности Украины со стороны мессенджера. Его участники пришли к выводу, что работу Telegram в Украине нужно запретить.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопаности и оборооны Украины Андрей Коваленко убежден, что заблокировать мессенджер в Украине невозможно.

Позже в Комитете по вопросам свободы слова заявили, что администрация Telegram отказывается блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду.

Вас также могут заинтересовать новости: