Проблемы наблюдаются как в мобильной, так и десктопной версии мессенджера.

В работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Наибольший сбой пришелся на 13:20 по Киеву и продолжается сейчас.

Как свидетельствуют данные сайта downdetector, с проблемами столкнулись пользователи со всего мира, включая Украину. На проблемы в работе соцсети пожаловались более 5 тысяч раз за последний час.

Больше всего пользователей жалуются на невозможность отправки сообщений. Также не работает поиск по чатам и каналам, а в декстопной версии еще и не отображаются созданные папки.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, в последнее время Telegram стал обновляться гораздо чаще, чем ранее. Теперь новые функции добавляют по пару раз в месяц – таким образом разработчики мессенджера стараются разграничивать "фишки" для обычных пользователей и владельцев Premium.

В одной из недавних апдейтов в телеграме появилась возможность установить запрет на получение сообщений от незнакомых пользователей. А функцию "Избранное" заметно прокачали.

Вас также могут заинтересовать новости: