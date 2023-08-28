"Гвоздем" сентябрьского ивента должны стать, конечно же, новые айфоны, а на октябрь запланирован анонс новых компьютеров Mac с процессором Apple M3.

Осенью 2023 года компания Apple проведет две презентации: в сентябре и октябре. На них покажут новые айфоны, фирменные часы и новые компьютеры. Об этом сообщает журналист издания Bloomberg Марк Гурман.

"Гвоздем" сентябрьского ивента должны стать, конечно же, iPhone 15. Главным новшеством станет переход с разъема Lightning на порт USB-C. Также ожидается появление совершенно новой Ultra-модели, которая получит ультразум-объектив и будет самым дорогим айфоном в истории.

Другими новинками станут новые смарт-часы Watch Series 9 и Watch Ultra второго поколения – бюджетные Watch SE 3 выйдут только следующей осенью. Состоится эта презентация 12 сентября в формате онлайн-трансляции, записанной заранее.

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Вторая презентация

В конце октябре Apple планирует еще один анонс – первых компьютеров Mac на базе фирменных чипов Apple M3. Среди потенциальных новинок упоминаются iMac 24", MacBook Air 13" и MacBook Pro 13. Но неизвестно, будет ли им посвящена отдельная презентация, или же Apple просто опубликует пресс-релизы.

Также до конца 2023 года может быть анонсировано третье поколение AirPods Pro и новые смарт-устройства для дома.

Напомним, что с начала 2023 года Apple уже успела выпустить новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Maх, а в марте был представлен новый "желтый" iPhone 14.

А в начале июня компания провела свою летнюю презентацию, где показала 15-дюймовый MacBook Air и обновленные Mac Studio и Mac Pro. Но главным сюрпризом стал совершенно новый гаджет не от Стива Джобса – это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы.

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