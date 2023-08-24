В рейтинг попало сразу три смартфона Samsung, а вот устройствам Xiaomi места не нашлось.

За последние пару лет производителям смартфонов удалось вывести среднебюджетные аппараты на новый уровень – большинство из них уже обладает топовыми экранами, качественной оптикой для камеры и впечатляющей автономностью.

Редакторы портала Android Police отобрали самые сбалансированные модели, которые можно смело брать в 2023 году. Самый "дорогой" смартфон в подборке обойдется в $450, а самый дешевый – в районе $150.

Google Pixel 6a ($350) – самый бюджетный "пиксель" в очередной раз попал в топ лучших смартфонов года. У него компактные габариты, яркий экран, одна из лучших камер в своем классе, топовый софт, а главное – доступный ценник.

($350) – самый бюджетный "пиксель" в очередной раз попал в топ лучших смартфонов года. У него компактные габариты, яркий экран, одна из лучших камер в своем классе, топовый софт, а главное – доступный ценник. Google Pixel 7a ($450) – заплатив $100 больше, покупатели получают несколько значительных апгрейдов в виде более плавного экрана, быстрой зарядки и увеличенной автономности. А в плане функционала телефон практически ничем не уступает более дорогому Pixel 7.

($450) – заплатив $100 больше, покупатели получают несколько значительных апгрейдов в виде более плавного экрана, быстрой зарядки и увеличенной автономности. А в плане функционала телефон практически ничем не уступает более дорогому Pixel 7. Samsung Galaxy A14 ($200) – на сегодняшний день это один из самых доступных смартфонов линейки Galaxy. Он получил большой 6,6-дюймовый экран, современный дизайн, самый лучший программный софт и достойную камеру. Видео дня

Samsung Galaxy A54 ($450) – главный хит 2022 года, но теперь он стоит еще дешевле. У него по-прежнему один из лучших дисплеев за свою цену, мощный процессор и фотовозможности на уровне А еще есть защита от влаги и пыли, стереодинамики и NFC-модуль.

OnePlus Nord N30 ($350) – середняк с 6,72-дюймовым IPS-дисплеем, частотой обновления 120 Гц и 108-мегапиксельным основным сенсором. Работает на мощном процессоре Snapdragon 695, который спокойно справляется с геймингом на средних настройках.

($350) – середняк с 6,72-дюймовым IPS-дисплеем, частотой обновления 120 Гц и 108-мегапиксельным основным сенсором. Работает на мощном процессоре Snapdragon 695, который спокойно справляется с геймингом на средних настройках. Samsung Galaxy A03s ($160) – простой девайс для самых нетребовательных юзеров. Для них здесь большой HD-дисплей на 6,5 дюйма, простенький процессор MediaTek Helio P35 (который все же лучше многих решений в этом ценовом сегменте), тройная камера на 13+2+2 Мп и аккумулятор на 5000 мАч.

($160) – простой девайс для самых нетребовательных юзеров. Для них здесь большой HD-дисплей на 6,5 дюйма, простенький процессор MediaTek Helio P35 (который все же лучше многих решений в этом ценовом сегменте), тройная камера на 13+2+2 Мп и аккумулятор на 5000 мАч. Moto G Stylus 2023 ($200) – по сути, это бюджетная и единственная альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на рынке. Смартфон поставляется со стилусом и большой батарей.

Если бюджет побольше, УНИАН делился рейтингом лучших бюджетных флагманов стоимостью 500 долларов. В плане мощности и функционала они не сильно уступают последним айфонам и самым дорогим Android-флагманам.

Также есть рейтинг лучших компактных смартфонов для покупки в 2023 году. Они свободно умещаются в одной руке и подходят как для повседневных задач, так и развлечений.

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