В принципе, заряжать можно и так, и так, но только один метод гарантирует быстрое восполнение заряда.

Многие пользователи предпочитают заряжать свои смартфоны от USB-портов на ноутбуке или компьютере. Иногда это привычка, а иногда – это банально проще, так как розетка может находиться в неудобном месте. Также бывает, что это и вовсе единственный вариант, например, в поездках или когда все розетки уже заняты.

А задумывались ли вы, влияет ли это на скорость зарядки вашего девайса? На первый взгляд кажется, что разницы нет никакой, но это не так. Объясняем, что к чему.

Как быстро зарядить телефон – от USB или от розетки

Зарядка смартфона от розетки в любых сценариях будет быстрее, чем от USB-порта на компьютере или ноутбуке. Это в первую очередь связано с разницей в мощности, которую предоставляют различные источники питания.

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К примеру, порты USB 2.0 выдают силу тока всего лишь 0,5 ампер – тогда как в оригинальных адаптерах в недорогих смартфонах этот показатель обычно составляет 2А и выше. То есть, в случае с USB, речь идет как минимум о двухразовом уменьшении скорости зарядки.

Таким образом для быстрой зарядки смартфона однозначно рекомендуется использовать зарядное устройство и розетку, особенно, если уходить из дома нужно прямо сейчас и банально нет нескольких часов для зарядки смартфона.

К слову, некоторые производители, например, MSI, оснащают свои ноутбуки специальными портами, предназначенными для зарядки. В таком случае, сила тока, которую способен передать их USB-порт, может быть значительно выше. Обычно, о таких особенностях написано в инструкции.

Более того, такие специальные порты для зарядки обычно работают даже при выключенном ноутбуке, что актуально при отключении электричества в доме.

Чтобы смартфон быстрее подзарядился, не забудьте также включить "Режим в самолете". В среднем с включенным авиарежимом смартфоны заряжаются в 1.5-2 раза быстрее, чем в обычном режиме.

В свою очередь УНИАН рассказывал о не самой полезной функции в смартфонах iPhone, с которой батарея "тает на глазах". Она не только серьезно нагружает аккумулятор, но и увеличивает расход мобильного трафика.

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