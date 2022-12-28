В отличие от предыдущих лет, iPhone победил только в одной категории.

Популярный техноблогер MKBHD, на YouTube-канал которого подписаны более чем 16 млн чел, провел ежегодный ивент Smartphone Awards, на котором объявил свой рейтинг лучших смартфонов в 2022 году.

В этом году результаты оказались неожиданными – флагманские гаджеты Apple уступили своим конкурентам от других брендов в большинстве категорий.

"Лучший большой смартфон". Победителем в этой категории стал Samsung Galaxy S22 Ultra – он рассчитан на тех, кому хочется от смартфона максимум возможностей.

Победителем в этой категории стал Samsung Galaxy S22 Ultra – он рассчитан на тех, кому хочется от смартфона максимум возможностей. " Лучший маленький смартфон". В прошлом году лучшим в этой категории оказался iPhone 13 mini, однако на сей раз награда была отдана ASUS Zenfone 9. Он оснащен 5,9-дюймовой AMOLED-матрицей производства Samsung, а внутри стоит топовый Snapdragon 8+ Gen 1.

В прошлом году лучшим в этой категории оказался iPhone 13 mini, однако на сей раз награда была отдана ASUS Zenfone 9. Он оснащен 5,9-дюймовой AMOLED-матрицей производства Samsung, а внутри стоит топовый Snapdragon 8+ Gen 1. "Лучшая камера". Победителем в этой номинации стал iPhone 14 Pro Max, который получил увеличенную с 12 Мп до 48 Мп основную камеру. Среди преимуществ "яблочного" гаджета отмечается быстрая загрузка приложений камеры, скорость съемки, точная совместная работа всех датчиков и высокое качество записи видео.

Победителем в этой номинации стал iPhone 14 Pro Max, который получил увеличенную с 12 Мп до 48 Мп основную камеру. Среди преимуществ "яблочного" гаджета отмечается быстрая загрузка приложений камеры, скорость съемки, точная совместная работа всех датчиков и высокое качество записи видео. "Лучшая автономность" . Здесь лучше остальных себя показал геймерфон ASUS ROG Phone 6, оснащенный аккумулятором емкостью 6000 мАч. Он также поддерживает быструю 65-ватную зарядку, что позволяет зарядить телефон с 0 до 100% менее чем за час.

. Здесь лучше остальных себя показал геймерфон ASUS ROG Phone 6, оснащенный аккумулятором емкостью 6000 мАч. Он также поддерживает быструю 65-ватную зарядку, что позволяет зарядить телефон с 0 до 100% менее чем за час. "Лучший дизайн". Наиболее креативным дизайн-решением в уходящем году был Nothing Phone (1). Его особенностью стали прозрачный корпус и белая LED-подсветка об уведомлениях, звонках и зарядке. А еще у него логотип в форме бомбы.

Видео дня

"Лучший с точки зрения цена-качество". Такой моделью в 2022 году стал Google Pixel 7. За свои $599 смартфон предлагает оригинальный дизайн, топовые фотовозможности, а также долгосрочную поддержку ПО со стороны производителя.

Такой моделью в 2022 году стал Google Pixel 7. За свои $599 смартфон предлагает оригинальный дизайн, топовые фотовозможности, а также долгосрочную поддержку ПО со стороны производителя. "Провал года". Не самым почетным титулом блогер "наградил" OnePlus 10T. Сам по себе смартфон нельзя назвать плохим, однако, учитывая его высокую стоимость, возложенных на него ожиданий он не оправдал.

Не самым почетным титулом блогер "наградил" OnePlus 10T. Сам по себе смартфон нельзя назвать плохим, однако, учитывая его высокую стоимость, возложенных на него ожиданий он не оправдал. "Смартфон года". Главный титул получила Pro-модель Pixel 7. Это лучший смартфон Google в ее истории и один из лучших смартфонов в принципе на рынке.

Самые ожидаемые смартфоны 2023 года: о них мы будем слышать часто

Ранее авторы портала TechRadar составили список самых ожидаемых смартфонов, релиз которых состоится в следующем году. Вполне ожидаемо, что все перечисленные гаджеты – флагманы – бюджетных и среднебюджетных среди них нет.

На первой строчке журналисты расположили грядущие флагманы Samsung из серии Galaxy S23. На второй и третьей строчке оказались смартфоны от Google – складной Pixel Fold и Pixel 8.

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