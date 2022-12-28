Популярный техноблогер MKBHD, на YouTube-канал которого подписаны более чем 16 млн чел, провел ежегодный ивент Smartphone Awards, на котором объявил свой рейтинг лучших смартфонов в 2022 году.
В этом году результаты оказались неожиданными – флагманские гаджеты Apple уступили своим конкурентам от других брендов в большинстве категорий.
- "Лучший большой смартфон". Победителем в этой категории стал Samsung Galaxy S22 Ultra – он рассчитан на тех, кому хочется от смартфона максимум возможностей.
- "Лучший маленький смартфон". В прошлом году лучшим в этой категории оказался iPhone 13 mini, однако на сей раз награда была отдана ASUS Zenfone 9. Он оснащен 5,9-дюймовой AMOLED-матрицей производства Samsung, а внутри стоит топовый Snapdragon 8+ Gen 1.
- "Лучшая камера". Победителем в этой номинации стал iPhone 14 Pro Max, который получил увеличенную с 12 Мп до 48 Мп основную камеру. Среди преимуществ "яблочного" гаджета отмечается быстрая загрузка приложений камеры, скорость съемки, точная совместная работа всех датчиков и высокое качество записи видео.
- "Лучшая автономность". Здесь лучше остальных себя показал геймерфон ASUS ROG Phone 6, оснащенный аккумулятором емкостью 6000 мАч. Он также поддерживает быструю 65-ватную зарядку, что позволяет зарядить телефон с 0 до 100% менее чем за час.
- "Лучший дизайн". Наиболее креативным дизайн-решением в уходящем году был Nothing Phone (1). Его особенностью стали прозрачный корпус и белая LED-подсветка об уведомлениях, звонках и зарядке. А еще у него логотип в форме бомбы.
- "Лучший с точки зрения цена-качество". Такой моделью в 2022 году стал Google Pixel 7. За свои $599 смартфон предлагает оригинальный дизайн, топовые фотовозможности, а также долгосрочную поддержку ПО со стороны производителя.
- "Провал года". Не самым почетным титулом блогер "наградил" OnePlus 10T. Сам по себе смартфон нельзя назвать плохим, однако, учитывая его высокую стоимость, возложенных на него ожиданий он не оправдал.
- "Смартфон года". Главный титул получила Pro-модель Pixel 7. Это лучший смартфон Google в ее истории и один из лучших смартфонов в принципе на рынке.
Самые ожидаемые смартфоны 2023 года: о них мы будем слышать часто
Ранее авторы портала TechRadar составили список самых ожидаемых смартфонов, релиз которых состоится в следующем году. Вполне ожидаемо, что все перечисленные гаджеты – флагманы – бюджетных и среднебюджетных среди них нет.
На первой строчке журналисты расположили грядущие флагманы Samsung из серии Galaxy S23. На второй и третьей строчке оказались смартфоны от Google – складной Pixel Fold и Pixel 8.