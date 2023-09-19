Владельцам "яблочных" телефонов доступен новый полноэкранный режим работы StandBy.

Компания Apple предлагает обладателям "яблочной" техники новую версию операционной системы iOS 17.

Обновление должно было прилететь на гаджеты 18 сентября. Основные фишки и возможности следующей версии iOS компания презентовала на сайте Apple.

Какие модели поддерживают новую iOS 17 от Apple:

iPhone XS и следующие айфоны этого поколения;

iPad Pro 12,9 дюйма 2-го поколения и новее;

iPad Pro 10,5 дюйма и iPad Pro 11 дюймов 1-го поколения (а также новее)

iPad Air 3-го поколения и новее;

iPad 6-го поколения и новее;

iPad mini 5-го поколения и новее.

Чтобы обновить свой айфон или айпад, нужно зайти в "Настройки", перейти в раздел "основное", и там нажать на "обновление ПО".

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Среди возможностей iOS 17 Apple предлагает:

Разработчик улучшил визуальное восприятие информации на айфонах. Появился доступ к полноэкранному режиму или же режим StandBy. Теперь данные с экрана можно увидеть более крупным шрифтом, что удобно для просмотра на расстоянии.

Apple добавила на главный экран новые интерактивные виджеты. Также их можно будет увидеть в режиме ожидания и блокировки;

улучшили систему автозамены на iPhone. iOS 17 получила улучшенную языковую систему по сравнению с предыдущей ОС;

появилась функция NameDrop - владельцы айфонов могут обмениваться контактными данными, присоединившись друг к другу;

- владельцы айфонов могут обмениваться контактными данными, присоединившись друг к другу; голосовая почта в реальном времени;

Также среди интересных фишек обновления - новая панель наклеек, постеры контактов и тому подобное, а также возможность свайпа для ответа в iMessage, Apple Maps Offline и просто Siri вместо Hey Siri;

На прошлой неделе Apple провела презентацию Phone 15

Напомним, 12 сентября лидер американского рынка гаджетов Apple провел традиционно осеннюю презентацию на которой представил следующую версию "яблочного" телефона - iPhone 15. Среди главных отличий "в начинке" по сравнению с прошлыми моделями - замена разъема Lightning на USB-C.

Всего компания предлагает в одной линейке: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Чем отличается каждая модель - читай здесь.

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