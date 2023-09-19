Компания Apple предлагает обладателям "яблочной" техники новую версию операционной системы iOS 17.
Обновление должно было прилететь на гаджеты 18 сентября. Основные фишки и возможности следующей версии iOS компания презентовала на сайте Apple.
Какие модели поддерживают новую iOS 17 от Apple:
- iPhone XS и следующие айфоны этого поколения;
- iPad Pro 12,9 дюйма 2-го поколения и новее;
- iPad Pro 10,5 дюйма и iPad Pro 11 дюймов 1-го поколения (а также новее)
- iPad Air 3-го поколения и новее;
- iPad 6-го поколения и новее;
- iPad mini 5-го поколения и новее.
Чтобы обновить свой айфон или айпад, нужно зайти в "Настройки", перейти в раздел "основное", и там нажать на "обновление ПО".
Среди возможностей iOS 17 Apple предлагает:
- Разработчик улучшил визуальное восприятие информации на айфонах. Появился доступ к полноэкранному режиму или же режим StandBy. Теперь данные с экрана можно увидеть более крупным шрифтом, что удобно для просмотра на расстоянии.
- Apple добавила на главный экран новые интерактивные виджеты. Также их можно будет увидеть в режиме ожидания и блокировки;
- улучшили систему автозамены на iPhone. iOS 17 получила улучшенную языковую систему по сравнению с предыдущей ОС;
- появилась функция NameDrop- владельцы айфонов могут обмениваться контактными данными, присоединившись друг к другу;
- голосовая почта в реальном времени;
Также среди интересных фишек обновления - новая панель наклеек, постеры контактов и тому подобное, а также возможность свайпа для ответа в iMessage, Apple Maps Offline и просто Siri вместо Hey Siri;
На прошлой неделе Apple провела презентацию Phone 15
Напомним, 12 сентября лидер американского рынка гаджетов Apple провел традиционно осеннюю презентацию на которой представил следующую версию "яблочного" телефона - iPhone 15. Среди главных отличий "в начинке" по сравнению с прошлыми моделями - замена разъема Lightning на USB-C.
Всего компания предлагает в одной линейке: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Чем отличается каждая модель - читай здесь.