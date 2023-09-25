Таким образом, Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которые выйдут с Android 14 "из коробки", получат минимум Android 19.

На следующей неделе Google представит новое поколение смартфонов Pixel – устройства традиционно выходят в октябре. В новой утечке раскрыты все спецификации новинок.

Из примечательного, Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут получать обновления в течение семи лет, а не пяти, то есть смартфоны будут актуальными до 2030 года. В настоящий момент семь лет на рынке Android-смартфонов не предлагает ни один из производителей.

Впрочем, пока точно неизвестно, как будет распределен этот срок. Скорее всего, речь идет о 5 годах обновлений на новые версии Android, а оставшиеся два года они будут получать лишь обновления безопасности. Однако это все равно больше, чем у кого бы то ни было.

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Каким будет Google Pixel 8:

Pixel 8: 6,2-дюймовый OLED-дисплей, 2000 нит, 120 Гц, Gorilla Glass Victus, процессор Tensor G3, 8 ГБайт оперативной памяти, двойная камера (50+12 Мп), батарея 4575 мАч;

Pixel 8 Pro: OLED-дисплей 6,7", 2400 нит, 120 Гц, Gorilla Glass Victus 2, процессор Tensor G3 + Titan, 12 ГБайт оперативной памяти, тройная камера (50+48+48 Мп), батарея 5050 мАч, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

При этом, ожидается, что Google не станет поднимать цены на новые Pixel, по крайней мере в США. Pixel 8 в США будет стоить 699 долларов (~25 000 грн), а Pixel 8 Pro – 899 долларов (~33 000 грн). Для сравнения, iPhone 15 Pro Max в США продается от 1199 долларов.

Презентация Made by Google, на которой анонсируют смартфоны серии Pixel 8, состоится 4 октября. Там же покажут новое поколение смарт-часов Pixel Watch.

Ранее в сети появилась полная "дорожная карта" смартфонов Google Pixel до 2026 года. В ближайшие два года компания представит Pixel в формате "раскладушки", а "пиксельная" серия будет больше напоминать линейку Apple iPhone SE.

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