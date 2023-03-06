Традиционно, главная презентация компании проходит осенью, но и весной-летом будет на что посмотреть.

В 2023 году Apple обязательно порадует нас большим количеством интересных новинок. В январе компания уже показала новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, а в ближайшие пару месяцев планирует представить еще минимум три продукта.

Традиционно, купертиновцы держат свои планы в строжайшем секрете, но слухи, утечки и инсайдерская информация позволяют достаточно точно спрогнозировать появление новых яблочных устройств.

15-дюймовый MacBook Air

Совсем скоро пользователи увидят новенький MacBook Air. Согласно слухам, ноутбук поступит в продажу в апреле, а представить его должны уже в этом месяце.

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Ожидается, что новинка станет самым большим в истории MacBook Air и будет оснащена 15 (или даже 15,5) дюймовым дисплеем.

Также практически со 100-процентной уверенностью можно сказать, что ноутбук получит чип М2 и увеличенный срок службы батареи. Обновят и Bluetooth 5.3 с Wi-Fi 6Е.

Новый Mac Pro

Также этой весной (возможно, летом) Apple представит обновленный Mac Pro с чипом M2 Ultra, который включает 24 ядра ЦП, 76 ядер графического ускорителя и не менее 192 ГБ оперативной памяти. Это сделает его самым быстрым Mac в истории.

Новый Mac Pro будет иметь тот же дизайн, что и модель 2019 года, что может намекать на хорошие возможности для самостоятельного изменения конфигурации. Вместе с ним одновременно выйдет macOS 13.3.

iPhone 14 и 14 Plus в желтом цвете

Для купертиновцев привычно обновлять цветовую палитру айфонов весной. Так, 8 марта 2022 года была представлена зеленая линейка iPhone 13 и 13 Pro, а это как раз следующая неделя. А в апреле 2021 года свет увидел iPhone 12 и 12 mini в фиолетовом цвете. Возможно, компания также представит новую коллекцию ремешков для Apple Watch.

Текущие расцветки iPhone 14 и 14 Plus – Синий, Пурпурный, Полночь, Звездный свет и Product (красный). В желтом цвете уже продавались iPhone 11, iPhone XR и iPhone 5C.

Традиционно, главная презентация компании пройдет осенью. На ней покажут iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и, возможно, новые планшеты.

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