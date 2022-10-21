Первыми панели OLED примерят старшие iPad Pro в 2024 году.

Представленные на днях обновленные iPad Pro 11" и 12,9" получили лишь незначительные обновления. Корпус остался тем же, дисплеи точно такие же. Главные новшества – новый чип M2, который на 35% мощнее по сравнению с M1.

Сейчас появилась информация, что Apple уже работает на следующим поколением iPad Pro, которые получат долгожданные OLED-дисплеи. Об этом рассказал известный инсайдер Росс Янг.

Как и актуальная модель планшета, новинка выйдет на рынок в двух версиях: с 11-дюймовым и 12.9-дюймовыми дисплеями. Правда, случится это только весной 2024 года – цикл жизни "прошек", как правило, составляет полтора года.

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Отмечается, что внедрение OLED-дисплеев в iPad Pro позволит инженерам Apple повысить их энергоэффективность по сравнению с текущими LED и miniLED-дисплеями, а также предложит повышенную контрастность благодаря структуре дисплея с двумя стеками.

Apple представила новые планшеты iPad и iPad Pro

19 октября компания Apple официально представила новый базовый iPad, который наконец выполнен в современном дизайне, и шестое поколение планшетов iPad Pro на процессоре M2.

По факту это те же планшеты, что и в прошлом году, но теперь мощнее и с переработанным дизайном. На полках магазинов они появятся 26 октября, а за два дня до этого, 24 числа, выйдет операционка iPadOS 16.

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