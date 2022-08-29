Девайс ни разу не вскрывался с момента покупки 15 лет назад.

На аукционе в США продали нераспечатанный смартфон Apple iPhone 1-го поколения за $35 414 (около 1,2 млн грн.). Девайс ни разу не вскрывался с момента покупки 15 лет назад.

Вместе с айфоном на аукционе нашелся покупатель и на первый iPod в нераспечатанном виде – плеер ушел с молотка за 25 000 долларов (920 тыс. грн), передает Gizmochina.

Отметим, что первое поколение iPod было выпущено еще в далеком 2001 году, а первый iPhone представлен публике в 2007 году. Цена смартфона на старте продаж начиналась с 499 долларов (~18 000 грн) за модель на 4 ГБ, версия с 8 ГБ памяти стоила 599 долларов (~22 000 грн).

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К слову, это уже не первый раз, когда классическую технику Apple продают за бешеные деньги. Ранее в рамках все того же аукциона неназванный коллекционер заплатил 677 196 долларов (около 22 млн гривен) за уникальный прототип компьютера Apple-1, с которого и началась история яблочной компании.

Очевидно, что привлекательность таких уникальных лотов для коллекционеров со временем будет только расти и через пару поколений они будут проданы по более высоким ценам.

Напомним, этой осенью у Apple запланировано две крупные презентации. Первая пройдет уже на следующей неделе, 7 сентября. Вторая – предположительно, в конце октября. Более точную дату мы узнаем лишь за неделю до ивента.

Презентация новых моделей iPhone ожидается на сентябрьской презентации. Это будет самый ранний анонс айфонов с 2016 года.

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