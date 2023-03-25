Скорее всего, новый разъем будет единственным нововведением.

Во втором-третьем квартале 2023 года Apple планирует выпустить обновленную версию наушников AirPods Pro 2 с кейсом, в котором откажется от фирменного Lightning в пользу USB-C.

Об этом сообщает портал MacRumors, ссылаясь на аналитика Минг-Чи Куо. В то же время, по его данным, AirPods 2 и 3-го поколений не получат такого кейса. По крайней мере, таких планов у Apple сейчас нет.

Вероятно, аналогичное обновление появится только с выходом полноценной четвертой версии AirPods. Прямо сейчас ничего не известно о совместимости кейсов и будут ли они продаваться отдельно от наушников.

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Кстати, другой авторитетный инсайдер, Марк Гурман из Bloomberg, говорит, что все же все наушники Apple получат USB-C до конца 2024 года. Увеличения скорости зарядки вряд ли стоит ждать. Это будет просто замена одного разъема на другой специально для соблюдения закона ЕС о единой зарядке для всех гаджетов.

Какие гаджеты Apple выпустит до конца 2023 года

В январе этого года компания уже показала новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, а в начале марта представила новый цвет iPhone 14 и iPhone 14 Plus – ярко-желтый.

Этой весной компания планирует представить еще минимум два продукта. Среди них – новенький 15-дюймовый MacBook Air на чипе М2 и обновленный Mac Pro тоже с чипом M2.

Традиционно, главная презентация компании пройдет осенью. На ней покажут iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и, скорее всего, новые планшеты с наушниками.

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