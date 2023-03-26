Помимо 15-дюймового MacBook Air и обновленного Mac Pro, этой весной Apple также может представить флагманские наушники AirPods Max 2.

Apple уже в самое ближайшее время может представить второе поколение AirPods Max. Напомним, это полноразмерная "яблочная" гарнитура с фирменным шумоподавлением, пространственным звуком и адаптивным эквалайзером.

К такому мнению пришли многочисленные СМИ в связи с увеличенным сроком доставки оригинальной модели. Это означает, что у компании заканчиваются запасы наушников, однако с чем это связано, не уточняется.

СМИ обратили внимание, что такой сценарий часто сопровождает анонс нового поколения продукта и есть вероятность, что в скором времени Apple представит AirPods Max второго поколения.

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В мае прошлого года Марк Гурман из Bloomberg подтвердил, что компания уже работает над новым поколением полноразмерной гарнитуры AirPods Max. Также проскакивала информация, что в разработке находится бюджетная версия AirPods Max с пластиковым корпусом.

Стоит отметить, что AirPods Max являются самым дорогим аудиопродуктом компании в линейке – на старте они стоили 550 долларов. СМИ отмечают, что надеются на снижение стоимости: "550 долларов – абсурдная цена для этих наушников".

Два гаджета, которые мы ожидаем от Apple этой весной

В январе этого года компания уже показала новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, а в начале марта представила новый цвет iPhone 14 и iPhone 14 Plus – ярко-желтый.

Этой весной компания также должна представить еще минимум два продукта. Среди них – новенький 15-дюймовый MacBook Air на чипе М2 и обновленный Mac Pro тоже с чипом M2.

Также весной-летом Apple выпустит специальную версию AirPods Pro с USB-C. Скорее всего, новый разъем будет единственным нововведением.

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