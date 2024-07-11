Работать с ИИ смогут даже владельцы слабых устройств.

Компания Microsoft выпустила обязательное обновление KB5040427 для пользователей Windows 10. Оно приносит не только исправления ошибок и повышение безопасности, но и добавляет Microsoft Copilot в виде отдельного приложения, сообщает Tom's Hardware.

Copilot – это переосмысленный чат-бот Bing, адаптированный для Windows, и работающий на тех же нейросетевых технологиях, что и ChatGPT-4. У чат-бота достаточно скромные системные требования – нужно 4 ГБайт ОЗУ и дисплей 720p. Так что работать с ИИ смогут даже владельцы самых слабых устройств.

Отмечается, что это необходимое обновление является частью усилий Microsoft по предоставлению функционала ИИ большинству своих пользователей, особенно с учетом того, что Windows 11 так и удалось добиться "народной" любви. Несмотря на завершение поддержки Windows 10 осенью 2025 года, многие пользователи продолжают использовать устаревшую версию системы.

Поскольку обновление KB5040427 является обязательным, пропустить его не удастся, даже если вы не являетесь поклонником ИИ. При проверке апдейта, компьютер автоматически установит его и закрепит Copilot на панели задач. А для тех юзеров, которые активно используют Copilot, обновление принесет дополнительные удобства, в частности, возможность изменения размера окна и его перемещения по экрану.

Обновление распространяется постепенно, процесс может занять несколько недель.

Примечательно, что еще в апреле 2023 года Microsoft говорила, что больше не будет выпускать функциональные обновления для Windows 10. Впрочем, периодически "десятка" все еще получает свежие фишки, учитывая, что она установлена более чем на 70% компьютерах во всем мире.

Вместе с тем выход Windows 12 запланирован на 2025 год. Ожидается, что именно она станет следующей "народной" операционкой – такими были Windows XP, Windows 7 и Windows 10, но не следующие между ними версии, что подтверждается общемировой статистикой.

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