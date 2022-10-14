Слухи о работе над следующей версией "винды" ходят давно. Ее кодовое имя – Next Valley.

Во время вчерашней презентации Microsoft Ignite 2022 софтверный гигант показал скриншот с прототипом следующей версии Windows, где главной особенностью станет "плавающая" панель задач и виджеты в верхней части экрана.

Этот концепт пользователи увидели в одном из видео.

Из основных изменений на скриншоте заметно, что интерфейс стал лучше оптимизирован для сенсорного ввода – иконки состояния и погода вынесены в верхнюю панель, а панель задач выполнена в формате "острова" с отступами от краев экрана

Видео дня

Некоторые участники программы тестирования Windows 11 ранее заявляли, что этим летом они смогли получить доступ к этой более округлой парящей панели задач. Однако тогда Microsoft сослалась на программный сбой.

Ожидается, что к этому дизайну компания стремится прийти к выходу следующей большой версии Windows – внутри ее называют Next Valley (текущая версия носит название Sun Valley). Ее выпуск запланирован на 2024 год.

Microsoft крупно обновила Windows 11: что нового

20 сентября вышло большое обновление Windows 11 2022 Update (22H2). В нем наконец добавили вкладки в "Проводнике", модернизировали макеты многозадачности, а также обновили "Диспетчер задач", который теперь может работать в темной теме.

А еще, спустя долгое время, Microsoft таки вернула возможность перетаскивать иконки на панель задач и в приложения через панель задач. Эта "фишка" была одной из самых часто запрашиваемых у пользователей – она была в предыдущих версиях "винды", но до Windows 11 добралась лишь спустя год после релиза.

Отметим, что согласно свежей статистике платформы Steam, "одинадцатка" установлена на почти 25% игровых компьютерах – и эта цифра растет с каждым месяцем.

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