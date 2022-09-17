Использование Windows 10 (21H1) после 13 декабря потенциально может оказаться опасным.

Компания Microsoft объявила о скором прекращении поддержки Windows 10 (21H1), которая также известна как Windows 10 May 2021 Update. "Смерть" операционки назначена на 13 декабря 2022 года.

Это означает, что компьютеры под управлением Windows 10 21H1, которая была выпущена в первом полугодии 2021 года, перестанут получать регулярные обновления, включая патчи безопасности, сообщает портал Bleeping Computer.

Окончание периода поддержки затронет все редакции Windows 10 (21H1) – Enterprise, Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstation. Их пользователям порекомендовали перейти на использование более актуальной версии операционной системы, чтобы избежать возможных хакерских атак, в которых могут использоваться неисправленные уязвимости.

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При этом Windows 10 21H1 по-прежнему остается самой популярной версией ОС Microsoft. Согласно данным агентства AdDuplex на начало 2022 года, ею пользовались около 35% пользователей ОС от Microsoft.

А меж тем Microsoft готовит свой первый игровой ноутбук. Новинка получит процессоры Intel Core 12-го поколения и карточки RTX 3000, а официальный анонс ожидается на специальном ивенте Surface 22 сентября.

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