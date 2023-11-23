А еще раньше пользователи "пикселей" столкнулись с дефектами стекла смартфонов. При этом что сам дисплей Pixel 8 на данный момент лучший в отрасли.

Появляются многочисленные сообщения в социальных сетях о проблемах со смартфонами Google Pixel 8 Pro, связанной с появлением круглых выпуклостей на экране. Пока это ничем не угрожает, но, как известно, OLED-панель очень хрупкая.

Google официально признала наличие проблемы, впрочем, заверила, что эта особенность не влияет на производительность или долговечность смартфона, а также на гарантийное обслуживание, пишет ITHome.

Производитель подчеркнул, что эти "пузыри" не оказывают влияния на функции сенсорного экрана, однако несмотря на это, обеспокоенные пользователи Pixel 8 Pro уже обратились в Google с просьбой о замене устройства. Однако, даже после замены, новые "пиксели" могут иметь аналогичные дефекты.

Видео дня

Это уже не первая проблема с новыми Pixel 8. Ранее пользователи начали замечать небольшие неровности и рябь внутри стекла дисплея смартфонов. Хоть дефекты не ухудшают работу экранов, давление изнутри в будущем могут причинить проблемы.

Примечательно, что на сегодня дисплеи Pixel 8 и 8 Pro считаются лучшими в мире. Эксперты DxOMark высоко оценили цветопередачу, читаемость в любых условиях, рендеринг HDR10-видео, а также плавность картинки и отзывчивость. К слову, новейший iPhone не попал даже в топ-5.

Также на презентации Google объявила, что Pixel 8 и 8 Pro будут получать обновления в течение семи лет с момента релиза, то есть оба смартфона будут актуальными до 2030 года. В настоящий момент семь лет на рынке Android-смартфонов не предлагает ни один из производителей.

Вас также могут заинтересовать новости: