Аппарат Google на 2 балла обошел бывшего лидера Galaxy Z Fold5 и на пять баллов – iPhone 15 Pro Max.

Известный портал DxOMark, который регулярно тестирует смартфоны по разным критериям, высоко оценил последние флагманы Google. Дисплеи Pixel 8 и 8 Pro признали лучшими в мире.

Эксперты проверяют дисплеи, тестируя яркость и четкость изображения, качество цветопередачи, отзывчивость сенсора и другие моменты. Рейтинг доступен на сайте DxOMark. Там же можно узнать, что iPhone 15 Pro Max не попал даже в пятерку лучших.

Эксперты DxOMark высоко оценили в Pixel 8 и 8 Pro цветопередачу, читаемость в любых условиях, рендеринг HDR10-видео, а также плавность картинки и отзывчивость. Есть и несколько "минусов", но учитывая место в рейтинге, они незначительные. К примеру, временами заметна потеря деталей в темных участках при низкой яркости.

Видео дня

По итогам всех тестов Pixel 8 и 8 Pro набрали 154 балла, заняв первые две строчки в рейтинге всех протестированных DxOMark смартфонов. На 3-ьем и четвертом местах оказались Galaxy Z Fold5 (152) и Pixel Fold (151). Топовый iPhone 15 Pro Max разместился лишь на шестой позиции, получив 149 балла.

В топ также попали малоизвестный Honor Magic 5 Pro, iPhone 14 Pro Max / 14 Pro, Galaxy Z Flip 5 и Galaxy S23 Ultra.

Дисплеи Pixel 8 и 8 Pro базируются на OLED-матрице: в Google их называют Actua Display. Но если в обычной версии используется панель LTPO, то в "прошке" – LTPO OLED. Впрочем, по большому счету, между ними нет серьезных отличий.

Также Pixel 8 и 8 Pro будут получать обновления в течение семи лет с момента релиза, то есть оба смартфона будут актуальными до 2030 года. В настоящий момент семь лет на рынке Android-смартфонов не предлагает ни один из производителей.

Продажи Pixel 8 в США стартовали 12 октября по цене от 699 долларов (около 25 600 грн), а Pixel 8 Pro стоит от 999 долларов (~36 600 грн).

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