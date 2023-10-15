Видимо, чтобы они не разочаровывались в процессоре Tensor G3, возможности которого не превышают производительности гаджетов среднего класса.

Первые пользователи Pixel 8 и Pixel 8 Pro заметили, что производитель Google запретил установку на их смартфоны популярных бенчмарков для тестирования производительности, включая Geekbench и 3D Mark.

В частности, приложения-бенчмарки невозможно скачать из магазина Play Store напрямую. Единственный вариант – воспользоваться сторонним маркетплейсом или установить апп через файл APK. Однако сам факт ограничения свободы покупателей флагманских смартфонов говорит не в пользу Google.

Официально в компании не объясняли причину такого запрета, но, как пишет портал NotebookCheck, он связан с невысокими показателями производительности нового фирменного чипа Tensor G3, который установлен в Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

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Судя по многочисленным обзорам, Tensor G3 по чистой производительности уступает прошлогоднему Snapdragon 8 Gen 2, не говоря уже о грядущем Gen 3. В реальности же общая производительность процессора Google примерно на уровне околофлагманского Snapdragon 8+ Gen 1. А в тесте 3D Mark Wild Life Stress Tensor G3 и вовсе проявил себя на уровне Snapdragon 888, которому уже 3 года.

Говоря о "мощности" своего процессора, Google акцентирует внимание на возможностях искусственного интеллекта и машинного обучения. Также новое поколение процессора меньше генерирует тепло и потребляет энергии в сравнении с Tensor G2.

Ранее дисплеи Pixel 8 и 8 Pro признали лучшими в мире. Эксперты DxOMark высоко оценили цветопередачу, читаемость в любых условиях, рендеринг HDR10-видео, а также плавность картинки и отзывчивость. К слову, новейший iPhone не попал даже в топ-5.

Также на презентации Google объявила, что Pixel 8 и 8 Pro будут получать обновления в течение семи лет с момента релиза, то есть оба смартфона будут актуальными до 2030 года. В настоящий момент семь лет на рынке Android-смартфонов не предлагает ни один из производителей.

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