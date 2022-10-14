Согласно данным самой SpaceX, около 85% из 20 тысяч терминалов были оплачены или частично оплачены такими странами, как США и Польша, или другими организациями.

Владелец SpaceX Илон Маск заявил, что отказом бесплатно предоставлять ВСУ терминалы Starlink "следовал рекомендациям" экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника "пойти нах*й".

Об этом он написал в Twitter.

В комментариях пользователи отметили, что сообщение об отказе финансировать терминалы Starlink для Украины появилось якобы после твита Мельника, который тот оставил под постом Маска о "перемирии с Россией".

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"Пошел на*уй" - мой дипломатический ответ", - написал Мельник в Twitter Маска 3 октября.

Илон Маск ответил,что просто следовал рекомендациям Мельника.

В то же время, Маск подтвердил, что отказывается финансировать Starlink для Украины: "SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно *и* отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это глупо".

Илон Маск и Украина - что известно

3 октября Илон Маск опубликовал твит своего видения "мира" между Россией и Украиной, согласно которому Киев должен отдать часть территорий РФ путем проведения очередных псевдореферендумов.

На что тысячи пользователей, в том числе политиков и журналистов, ответили возмущением. Украинский волонтер Сергей Притула даже отправил предпринимателю учебник по истории Украины.

В то же время Кремль приветствовал "мирный план" Маска. Американский миллиардер позже признался, что просто боится "Третьей мировой".

Белый дом заявил, что о "мирных договоренностях" с Россией должны всегда обсуждать только с участием Украины.

По информации издания Vice, перед публикацией своих скандальных твитов Маск мог общаться с Путиным.

Это совпало с сообщениями о перебоях спутниковой связи Starlink, которой украинские военные пользуются во время боев. При этом утверждалось, что ВСУ никто об этом заранее не предупреждал. Сам Илон Маск заявил, что информация об этом "засекречена".

Также, по данным западных СМИ, Маск отказал Украине в использовании Starlink в оккупированном Крыму.

Сегодня, 14 октября, стало известно о том, что SpaceX просит Пентагон профинансировать услуги Starlink в Украине. Указывается, что соответствующее письмо в Пентагон было направлено еще в сентябре.

Однако, согласно данным самой SpaceX, около 85% из 20 тысяч терминалов были оплачены или частично оплачены такими странами, как США и Польша, или другими организациями. Эти организации также оплачивали около 30% подключения к Интернету, которое, по словам SpaceX, стоит 4500 долларов в месяц за единицу самого передового сервиса.

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