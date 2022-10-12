Волонтер объявлял сбор на книгу, и остальные деньги потратит на нужды ВСУ.

Известный ведущий и волонтер Сергей Притула отправил американскому бизнесмену Илону Маску учебник по истории Украины авторства Романа Пиняжко.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Надеюсь, это поможет вам понять, почему капитуляция перед российской империей зла не является вариантом для украинцев", - подчеркнул Притула.

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Отметим, что 2 октября он объявил сбор денег на учебник по истории для Илона Маска. За сутки украинцы собрали 2,3 миллиона гривен.

Остальные собранные $63 100 потратят на радиостанции Motorola R7 для Вооруженных Сил Украины.

Скандал вокруг Илона Маска

3 октября Илон Маск опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну в Украине.

Он заявил, что военную агрессию РФ якобы остановит: проведение повторных "выборов" на оккупированных территориях Украины под наблюдением ООН, отказ от оккупированного Крыма, обеспечения водоснабжения полуострова и принятия нейтрального статуса для Украины. Кроме этого, инженер заявил, что Крым стал украинским якобы из-за "ошибки Хрущева".

На скандальные посты бизнесмена ответили президент Украины Владимир Зеленский советник председателя офиса президента Михаил Подоляк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также президент Литвы Гитанас Науседа. Также заявление Маска комментировали в Белом доме. Там отметили, что любые решения по Украине должны обсуждаться с Украиной.

В России заявление Маска оценили положительно. Позже инженер попытался оправдаться и заявил, что "поддерживает Украину", однако без очередного "ляпа" не обошлось. Он написал, что "масштабная эскалация войны нанесет большой ущерб Украине и, возможно, миру".

Позже СМИ написали, что перед публикацией своих скандальных твитов Маск якобы мог общаться с Путиным. Сам инженер эту информацию опроверг.

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