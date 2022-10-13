В Харьковскую область прибыли 150 комплектов Starlink. Это позволит быстро восстановить связь в регионе.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Часть из них предназначена для мобильных операторов и интернет-провайдеров. Это позволит быстро восстановить связь, пока не отстроится поврежденная инфраструктура. Люди наконец смогут услышать голоса своих родных. Сейчас на Харьковщине мобильные операторы восстановили уже 27 мобильных базовых станций и продолжают восстанавливать другие", - говорится в сообщении.

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Остальные комплекты, как отметили в Минреинтеграции, получат местные власти, чтобы наладить быстрое и эффективное восстановление освобожденных от оккупантов территорий.

Министерство поблагодарило правительство Польши за постоянную поддержку и помощь с терминалами Starlink.

Starlink в Украине

Как сообщал УНИАН, 22 августа Украина получила еще 5 тысяч станций спутникового интернета Starlink.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, Starlink передала Польша.

Сегодня стало известно, что Илон Маск отклонил запрос Украины на подключение к системе спутникового интернета Starlink на оккупированных Россией территориях.

Справка УНИАН. Starlink — проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

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