В iPhone 16 Pro радикально улучшат камеры: почему пользователи захотят обновиться

Премиальные модели Apple получит еще более профессиональные камеры, чем когда-либо.

До выхода новеньких iPhone 16 осталось около четырех месяцев, поэтому в сети уже достаточно информации относительно ключевых нововведений в будущих флагманах Apple. Редакторы портала 9To5Maс назвали четыре причины, почему стоит дождаться iPhone 16 Pro и не покупать iPhone 15 Pro.

Первое изменение – новая сверхширокоугольная камера. В этом году iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат обновленную сверхширокоугольную камеру на 48 Мп. Это будет значительным апгрейдом по сравнению с нынешними 12 МП в iPhone 15 Pro.

Благодаря новому сенсору, Айфон будет делать более детализированные фото в условиях плохого освещения. Снимки будут с более естественными цветами, кроме того, увеличенное разрешение обеспечит дополнительную гибкость при редактировании и постобработке.

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Второе изменение – расширенный оптический зум. Сейчас iPhone 15 Pro может снимать с 3-кратным оптическим и 15-кратным цифровым зумом. В 15 Pro Max эти показатели увеличены до 5 и 25 крат. Слухи и утечки указывают, что перископ новых "прошек" сможет приближать еще больше, но насколько именно, пока неясно.

Основной датчик камеры тоже будет усовершенствован. Уже практически подтверждено, что в iPhone 16 Pro установят новый сенсор основной камеры от Sony с обновленной конструкцией для улучшения качества съемки при слабом освещении. Но пока неясно, будет ли датчик Sony следующего поколения использоваться в обеих моделях iPhone 16 Prо.

Последним важным апгрейдом в камерах iPhone 16 Pro станет улучшенное антибликовое покрытие, которое решит проблему световых бликов на фото.

А вот крупного обновления камер для iPhone 16 и 16 Plus не ожидается – базовые модели в прошлом году получили новый 48-мегапиксельный сенсор. Зато они получат новый вертикальный модуль с двумя датчиками, повторяя дизайн iPhone 11. Это обновление должно позволить Apple внедрить захват пространственного видео.

Еще есть информация, что Apple готовит новый iPhone SE, но его вряд ли анонсируют в этом году, хотя корпорация может сделать сюрприз. Бюджетный айфон ждет крупный редизайн, некоторые характеристики которого порадуют фанатов бренда.

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